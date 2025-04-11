Суд Москвы приостановил на 60 суток работу ресторана после массового отравления роллами

«Люблинский районный суд постановил: ИП Усманова признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток», — сообщили в суде.
Под запрет попала эксплуатация помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 8, корп. 1. Как сообщили в пресс-службе суда, по этому адресу находится заведение, в котором продаются роллы.