В торговом центре Уфы в пожаре погиб мужчина

В уфимском торговом центре «Мир» произошел пожар. В огне погиб один человек, сообщает МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, пожар вспыхнул в подсобке парковки ТЦ. Прибывшие на место спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины, чья личность сейчас устанавливается.
На месте трагедии работает дознаватель ведомства, которому предстоит установить причину пожара.
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