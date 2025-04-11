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В торговом центре Уфы в пожаре погиб мужчина

В ТЦ «Мир» произошел смертельный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском торговом центре «Мир» произошел пожар. В огне погиб один человек, сообщает МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, пожар вспыхнул в подсобке парковки ТЦ. Прибывшие на место спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины, чья личность сейчас устанавливается.

На месте трагедии работает дознаватель ведомства, которому предстоит установить причину пожара.

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