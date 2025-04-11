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Уфимский «Салават Юлаев» выиграл домашний матч против «Спартака»

«Салават Юлаев» в первом матче серии обыграл «Спартак».

Источник: Комсомольская правда

На домашней арене уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» взял верх над московским «Спартаком» в серии плей-офф Кубка Гагарина. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу уфимцев, которые открыли счёт в четвертьфинале.

Отличились в составе победителей Денис Ян, оформивший дубль на 15-й и 17-й минутах, Артём Пименов (52-я минута) и Ярослав Цулыгин (57-я минута). Единственную шайбу в составе гостей забросил Адам Ружичка на 7-й минуте встречи.

На пути к четвертьфиналу «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» (4−3 в серии), тогда как «Спартак» оказался сильнее череповецкой «Северстали».

Следующая встреча соперников запланирована на 13 апреля и вновь пройдёт в Уфе.

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