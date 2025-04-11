В Уфе на два дня ограничат движение транспорта

В субботу, 13 апреля, с 7:00 до 24:00 будет перекрыт участок дороги, начинающийся от дома 2Б по улице Сагита Агиша и заканчивающийся на улице Степана Злобина. На следующий день, 14 апреля, в те же часы ограничения коснутся отрезка от улицы Степана Злобина до улицы Менделеева.