В Уфе на два дня ограничат движение транспорта

В столице Башкирии 13 и 14 апреля ожидаются временные изменения в организации дорожного движения. Соответствующую информацию распространило Министерство транспорта республики.
В субботу, 13 апреля, с 7:00 до 24:00 будет перекрыт участок дороги, начинающийся от дома 2Б по улице Сагита Агиша и заканчивающийся на улице Степана Злобина. На следующий день, 14 апреля, в те же часы ограничения коснутся отрезка от улицы Степана Злобина до улицы Менделеева.
Для пассажиров общественного транспорта разработан альтернативный маршрут следования.
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