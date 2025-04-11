Суд дал год тюрьмы белорусу, который незаконно провез двух украинцев в Россию. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Смоленской области, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в июле 2024 года гражданин Беларуси в прицепе Rydwan PL0806 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter неподалеку от населенного пункта Красная Горка Смоленской области осуществил незаконный провоз через государственную границу России двух граждан Украины.
В пресс-службе отметили, что машину белоруса остановили сотрудники смоленской Госавтоинспекции, украинцы были переданы пограничной службе. Говорится, что белоруса судили по части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ — организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ.
Сказано, что суд признал белоруса виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также уточняется, что машина с прицепом была конфискована в собственность государства.
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