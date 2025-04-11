Полиция провела обыски в УК на проспекте Обуховской Обороны

Экономическая полиция выявила подделку документов при смене управляющей компании в доме на Плесецкой улице, 10. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
При проверке сотрудники экономической полиции обнаружили, что некоторые бюллетени были подписаны несовершеннолетними, не имеющими права участвовать в голосовании. В других случаях подписи принадлежали людям, которые фактически проживают в других регионах и сдали свои квартиры в аренду.
— Подложный протокол был подан юристом УК в госорганизацию с целью внесения изменений в соответствующий реестр для закрепления полномочий новой управляющей компании, — уточнила пресс-служба полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье 327 УК РФ — подделка, изготовление или сбыт поддельных документов. В рамках расследования оперативники провели обыски в офисе управляющей компании на проспекте Обуховской Обороны, 86, а также по месту жительства председателя ТСЖ. В результате изъята компьютерная техника, содержащая компрометирующую переписку, а также документация, связанная с голосованием и управлением домом.