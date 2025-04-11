Полиция провела обыски в УК на проспекте Обуховской Обороны

При проверке сотрудники экономической полиции обнаружили, что некоторые бюллетени были подписаны несовершеннолетними, не имеющими права участвовать в голосовании. В других случаях подписи принадлежали людям, которые фактически проживают в других регионах и сдали свои квартиры в аренду.