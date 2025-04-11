В Цимлянске задержан мотоциклист в наркотическом опьянении

На въезде в Цимлянск сотрудники ДПС заметили мотоцикл без номеров. Когда водитель проигнорировал требование остановиться, началась погоня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Правоохранители призвали мотоциклиста остановиться, но тот отказался, началась погоня. Во время движения мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. К тому моменту подоспели правоохранители и задержали нарушителя. От сильного удара водитель двухколесного транспорта получил травмы.
26-летнему мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. Обследование также показало состояние наркотического опьянения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.