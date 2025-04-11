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В Одессе в жилом доме прогремел взрыв

Боеприпас принёс мужчина, который пришёл в гости в квартиру к своим знакомым.

В результате взрыва в жилом доме в Одессе пострадали три человека, информирует пресс-служба полиции Одесской области.

Украинские правоохранители заявили, что в доме взорвалась граната. Это произошло в одной из квартир. Боеприпас в жилое помещение принёс мужчина, который пришёл в гости к своим знакомым. Он выдернул чеку.

«По предварительной информации, к супругам в гости пришёл знакомый, достал гранату и выдернул чеку», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске взорвался автомобиль местного чиновника. Чиновник и его супруга получили ранения.