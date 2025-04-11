В Одессе в жилом доме прогремел взрыв

В результате взрыва в жилом доме в Одессе пострадали три человека, информирует пресс-служба полиции Одесской области.
Украинские правоохранители заявили, что в доме взорвалась граната. Это произошло в одной из квартир. Боеприпас в жилое помещение принёс мужчина, который пришёл в гости к своим знакомым. Он выдернул чеку.
«По предварительной информации, к супругам в гости пришёл знакомый, достал гранату и выдернул чеку», — говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске взорвался автомобиль местного чиновника. Чиновник и его супруга получили ранения.