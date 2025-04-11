Келлог: США разделят Украину, как послевоенный Берлин

Келлог уточнил, что англо-французские войска могут контролировать территории к западу от реки Днепр, которая проходит через Украину, включая Киев. Он сказал: «вовсе не будут провокационными» для Москвы, подчеркивая, что такое распределение не должно вызывать напряженности, пишет The Times.