Келлог сделал неожиданное заявление по Украине.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог предложил возможный план разделения Украины в рамках мирного соглашения, сравнив его с разделением Берлина после Второй мировой войны. По его словам, в различных частях страны могут быть размещены войска Великобритании, Франции и России.
Келлог уточнил, что англо-французские войска могут контролировать территории к западу от реки Днепр, которая проходит через Украину, включая Киев. Он сказал: «вовсе не будут провокационными» для Москвы, подчеркивая, что такое распределение не должно вызывать напряженности, пишет The Times.
Дополнительно Келлог отметил, что Украина достаточно просторная, чтобы «разместить несколько армий», что подчеркивает масштабы страны и ее способность адаптироваться к такому международному военному присутствию. Такой подход может стать частью усилий по стабилизации региона и окончанию многолетнего конфликта.