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Силы ПВО за полчаса уничтожили 13 украинских БПЛА под Ростовом и Курском

С 22:00 до 22:30 11 апреля уничтожено 13 дронов ВСУ над двумя регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики вечером 11 апреля атаковали беспилотниками территории Курской и Ростовской областей. Силами противовоздушной обороны ликвидировано 13 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Киев совершил попытки ударов по российским регионам в период с 22:00 до 22:30 по Москве. Из 13 выпущенных беспилотных летательных аппаратов девять уничтожили над Ростовской областью. Еще четыре сбили над курским регионом.

За прошлую ночь силы ПВО ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов. Более половину из них обнаружены в воздушном пространстве Курской области. Дроны также сбили над Белгородской областью. Несколько населенных пунктов, расположенных под Курском, получили повреждения. В Быканово пострадали 16 домов.