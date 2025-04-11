Силы ПВО за полчаса уничтожили 13 украинских БПЛА под Ростовом и Курском

Украинские боевики вечером 11 апреля атаковали беспилотниками территории Курской и Ростовской областей. Силами противовоздушной обороны ликвидировано 13 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Киев совершил попытки ударов по российским регионам в период с 22:00 до 22:30 по Москве. Из 13 выпущенных беспилотных летательных аппаратов девять уничтожили над Ростовской областью. Еще четыре сбили над курским регионом.
За прошлую ночь силы ПВО ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов. Более половину из них обнаружены в воздушном пространстве Курской области. Дроны также сбили над Белгородской областью. Несколько населенных пунктов, расположенных под Курском, получили повреждения. В Быканово пострадали 16 домов.