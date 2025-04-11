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Над Ростовской областью силы ПВО сбили девять беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили девять БПЛА над Ростовской областью за полчаса.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников за 30 минут. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Происшествие случилось вечером 11 апреля.

По данным федерального ведомства, в период с 22 до 22:30 наши силы противовоздушной обороны сбили девять вражеских беспилотников над территорией Ростовской области.

Всего за это время ПВО отразила атаку 13 беспилотных летательных аппаратов. Еще четыре дрона сбили над территорией Курской областью. Все беспилотники были самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших нет.