«Травили жителей газом, обстреливали подвалы, атаковали дронами»: Хинштейн сообщил о зверствах ВСУ под Курском

«Украинцы травили мирных жителей газом, обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц. Многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках», — рассказал Александр Хинштейн в Telegram-канале.