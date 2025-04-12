«Травили жителей газом, обстреливали подвалы, атаковали дронами»: Хинштейн сообщил о зверствах ВСУ под Курском

Украинские военные, захватив Суджу в Курской области, принялись терроризировать мирных жителей. Многие пострадали от рук боевиков. По словам эвакуированной жительницы Людмилы, солдаты ВСУ обстреливали подвалы и травили гражданских газом. Такими подробностями поделился врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Жители Суджи, почувствовав запах газа, были уверены, что погибнут. Однако, по словам Людмилы, им повезло: удалось выстоять и уехать в безопасное место. Жителей перевезли в интернат.
«Украинцы травили мирных жителей газом, обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц. Многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках», — рассказал Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Боевики ВСУ продолжают бить по Курской области. 11 апреля они нанесли новые удары. ВСУ атаковали также территорию Ростовской области.