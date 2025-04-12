В Приморье задержали водителя внедорожника, намеренно сбившего собаку

Запись с камер видеонаблюдения, стремительно разошедшаяся по социальным сетям, ярко иллюстрирует момент преступления: чёрный пёс бросается на проезжающий автомобиль. Водитель, вместо того чтобы избежать столкновения, намеренно поворачивает руль в сторону животного и сбивает его. После этого машина уезжает с места трагедии, оставив смертельно раненого пса на дороге.