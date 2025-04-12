Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ травили мирных людей газом

Жительница Суджи Людмила рассказала, как украинские военнослужащие использовали газ против мирного населения и обстреливали подвалы, где прятались пенсионеры. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц», — написал Хинштейн.

Часть эвакуированных из Суджи людей разместили в Дмитровском районе Курской области. Там организовали временный пункт в интернате. Сейчас в нём проживают 27 человек из приграничных территорий. Многие из них лишились своих домов.

Ранее Life.ru рассказывал, как иеромонах Симеон отказался бежать во время атаки ВСУ на Суджанский район. Он остался с прихожанами и помогал им всем, чем мог. Настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево долгое время считался пропавшим без вести, пока территория находилась под контролем ВСУ.