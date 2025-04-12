Эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ травили мирных людей газом

Ранее Life.ru рассказывал, как иеромонах Симеон отказался бежать во время атаки ВСУ на Суджанский район. Он остался с прихожанами и помогал им всем, чем мог. Настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево долгое время считался пропавшим без вести, пока территория находилась под контролем ВСУ.