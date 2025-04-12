Reuters: переговоры Вашингтона и Киева фактически провалились

По информации газеты New York Times, в обновленной версии проекта договора между Соединенными Штатами и Украиной, касающегося минеральных ресурсов, отсутствуют статьи, предусматривающие безопасностные гарантии для Киева. В документе также указано, что американская сторона продолжает удерживать права контроля над фондом, предназначенным для восстановления Украины, передает MK.RU.