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В Пенсильвании задержали угрожавшего убить Трампа

По данным ФБР, 32-летний Шон Монпер публиковал на YouTube угрозы в адрес американского лидера и главы DOGE Илона Маска.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало жителя города Батлер (штат Пенсильвания) Шона Монпера, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и американских чиновников. Об этом сообщил Минюст США.

Агенты ФБР выяснили, что с 15 января по 5 апреля 32-летний Монпер публиковал на YouTube угрозы в адрес как Трампа, так и куратора ведомства по повышению эффективности правительства страны (DOGE) Илона Маска, а также сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США и «всех назначенных Трампом глав ведомств».

Расследование показало, что вскоре после инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января, Монпер получил приобрел огнестрельное оружие. В марте он оставил в YouTube комментарий, в котором сообщил о намерении устроить массовую стрельбу.

Монпер был задержан 9 апреля. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам.

13 июля 2024 года в Батлере, где проживает обвиняемый, в Трампа стреляли на предвыборном митинге. Он был легко ранен, у него оказалось задето ухо.