В Пенсильвании задержали угрожавшего убить Трампа

Агенты ФБР выяснили, что с 15 января по 5 апреля 32-летний Монпер публиковал на YouTube угрозы в адрес как Трампа, так и куратора ведомства по повышению эффективности правительства страны (DOGE) Илона Маска, а также сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США и «всех назначенных Трампом глав ведомств».
Расследование показало, что вскоре после инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января, Монпер получил приобрел огнестрельное оружие. В марте он оставил в YouTube комментарий, в котором сообщил о намерении устроить массовую стрельбу.
Монпер был задержан 9 апреля. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам.
13 июля 2024 года в Батлере, где проживает обвиняемый, в Трампа стреляли на предвыборном митинге. Он был легко ранен, у него оказалось задето ухо.