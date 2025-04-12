В Пенсильвании задержали угрожавшего убить Трампа

Агенты ФБР выяснили, что с 15 января по 5 апреля 32-летний Монпер публиковал на YouTube угрозы в адрес как Трампа, так и куратора ведомства по повышению эффективности правительства страны (DOGE) Илона Маска, а также сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США и «всех назначенных Трампом глав ведомств».