Reuters: США рассчитывают на контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине

Кроме того, украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells для консультаций по соглашению о полезных ископаемых. В ближайшее время ожидается приезд в Вашингтон премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко для участия в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, где также будут обсуждаться вопросы по Украине.