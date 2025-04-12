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В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП

В результате инцидента пострадали три человека.

Источник: Аргументы и факты

Воздушное судно совершило посадку за пределами взлётно-посадочной полосы вблизи международного аэропорта Фес-Саисс в Марокко, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает издание Morocco World News.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, когда самолёт во время приземления отклонился от курса и выехал за пределы полосы. По данным источника, травмы получили трое членов экипажа. На размещённых на сайте издания фотографиях видно, что воздушное судно также протаранило ограждение.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Жертв в результате происшествия нет. Причины произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, как в 61 километре от Владимира пилоты пассажирского самолета увидели неопознанный летающий объект в небе.