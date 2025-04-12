В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП

Инцидент произошёл вечером в пятницу, когда самолёт во время приземления отклонился от курса и выехал за пределы полосы. По данным источника, травмы получили трое членов экипажа. На размещённых на сайте издания фотографиях видно, что воздушное судно также протаранило ограждение.