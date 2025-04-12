Умер режиссер легендарного боевика «Рэмбо»

Карьера Теда Котчеффа была насыщенной — он работал режиссером в нескольких странах, среди которых: Великобританич, Австралич и Израиль. Затем он попал в Голливуд. В Канаде Котчефф снял несколько фильмов по произведениям Мордехая Рихлера, которые были высоко оценены на родине. Наибольшую известность он получил благодаря работам 1980-х годов: в 1982 году был снят «Первая кровь», в 1989 году — «Уикенд у Берни».