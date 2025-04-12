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Умер режиссер легендарного боевика «Рэмбо»

Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам «Первая кровь» и «Уикенд у Берни», скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил его сын Томас Котчефф в интервью CBC News. Режиссер ушел из жизни 10 апреля.

Режиссер первого «Рэмбо» скончался в возрасте 94 лет.

Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам «Первая кровь» и «Уикенд у Берни», скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил его сын Томас Котчефф в интервью CBC News. Режиссер ушел из жизни 10 апреля.

«Он умер от старости, мирно, в окружении близких», — сказал Томас Котчефф в беседе с CBC News. Сын режиссера также добавил, что Котчефф последние годы своей жизни провел в Нуэво-Вальярте, Мексика, наслаждаясь жизнью со своей женой Лайфун Чанг.

Карьера Теда Котчеффа была насыщенной — он работал режиссером в нескольких странах, среди которых: Великобританич, Австралич и Израиль. Затем он попал в Голливуд. В Канаде Котчефф снял несколько фильмов по произведениям Мордехая Рихлера, которые были высоко оценены на родине. Наибольшую известность он получил благодаря работам 1980-х годов: в 1982 году был снят «Первая кровь», в 1989 году — «Уикенд у Берни».