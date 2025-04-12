На телах убитых в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны

На телах погибших в «Крокусе» обнаружены колото-резанные раны.
На телах некоторых жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области обнаружены как огнестрельные, так и колото-резанные ранения. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Это свидетельствует о возможном использовании террористами различных видов оружия.
«На телах некоторых убитых имеются не только огнестрельные ранения, но и колото-резанные раны. Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал “Крокус” террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — передает ТАСС слова своего источника. Кроме того, на месте происшествия было обнаружено много стреляных гильз, что подтверждает использование огнестрельного оружия во время нападения.
Вечером 22 марта 2024 года произошел теракт в «Крокус сити холле», расположенном в Красногорске. В результате скончались 145 человек, среди которых было шесть детей. Более 500 получили ранения. Согласно официальным данным следствия, в рамках дела было арестовано 27 лиц, включая четырех, которые непосредственно осуществили атаку. Среди задержанных оказались четыре гражданина Таджикистана. Представители СК РФ подтвердили, что установлена связь между исполнителями теракта и украинскими националистическими группировками.