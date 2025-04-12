На телах убитых в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны

«На телах некоторых убитых имеются не только огнестрельные ранения, но и колото-резанные раны. Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал “Крокус” террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — передает ТАСС слова своего источника. Кроме того, на месте происшествия было обнаружено много стреляных гильз, что подтверждает использование огнестрельного оружия во время нападения.