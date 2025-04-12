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В Пекине отменили более 400 рейсов из-за сильного ветра

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Пекинский международный аэропорт «Шоуду» в субботу отменил более 400 рейсов из-за сильного ветра, сообщает администрация воздушной гавани в соцсети Weibo.

Источник: © РИА Новости

«В аэропорту “Шоуду” на сегодня запланировано выполнить 1202 вылета и посадки рейсов и перевезти 129 тысяч пассажиров. По состоянию на 9.00 (4.00 мск) выполнено 192 рейса, отменено 413 рейсов», — говорится в заявлении администрации аэропорта.

Отмечается, что «в настоящее время аэропорт “Шоуду” работает бесперебойно».

Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу «оранжевого» уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.