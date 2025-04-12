В Пекине отменили более 400 рейсов из-за сильного ветра

«В аэропорту “Шоуду” на сегодня запланировано выполнить 1202 вылета и посадки рейсов и перевезти 129 тысяч пассажиров. По состоянию на 9.00 (4.00 мск) выполнено 192 рейса, отменено 413 рейсов», — говорится в заявлении администрации аэропорта.