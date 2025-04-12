ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — написал глава области в своем telegram-канале. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Эта информация еще уточняется, добавил Слюсарь.