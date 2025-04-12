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ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

В ночь на 12 апреля Украина совершила попытку атаки дронами на Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы в Ростовской области. Все беспилотники ВСУ были успешно уничтожены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Украина атаковала Ростовскую область БПЛА.

В ночь на 12 апреля Украина совершила попытку атаки дронами на Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы в Ростовской области. Все беспилотники ВСУ были успешно уничтожены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — написал глава области в своем telegram-канале. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Эта информация еще уточняется, добавил Слюсарь.