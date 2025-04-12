Спецпосланник Трампа после встречи с Путиным улетел в неожиданное место

В ходе переговоров в Санкт-Петербурге между российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом обсуждались вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Об этом было заявлено в пресс-службе Кремля. Сама встреча Путина и Уиткоффа продлилась 4,5 часа.