Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

По словам Юрия Слюсаря, в результате атаки БПЛА на Ростовскую область никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атаковали территорию Ростовской области в ночь на 12 апреля. Беспилотные летательные аппараты обнаружены и ликвидированы в небе над двумя городами и тремя районами региона. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он перечислил субъекты, по которым боевики ВСУ вели атаку. Беспилотные летательные аппараты уничтожены в Каменске и Шахтах, а также на территории Матвеево-Курганского, Миллеровского и Красносулинского районов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Киевский режим пытался атаковать Ростовскую область и вечером 11 апреля. В результате силами ПВО сбито девять БПЛА. Еще четыре обнаружили и уничтожили над курским регионом.