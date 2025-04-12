Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Украинские дроны атаковали территорию Ростовской области в ночь на 12 апреля. Беспилотные летательные аппараты обнаружены и ликвидированы в небе над двумя городами и тремя районами региона. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.