Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Украинские дроны атаковали территорию Ростовской области в ночь на 12 апреля. Беспилотные летательные аппараты обнаружены и ликвидированы в небе над двумя городами и тремя районами региона. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он перечислил субъекты, по которым боевики ВСУ вели атаку. Беспилотные летательные аппараты уничтожены в Каменске и Шахтах, а также на территории Матвеево-Курганского, Миллеровского и Красносулинского районов.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Киевский режим пытался атаковать Ростовскую область и вечером 11 апреля. В результате силами ПВО сбито девять БПЛА. Еще четыре обнаружили и уничтожили над курским регионом.