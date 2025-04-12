ВСУ при отступлении из Великой Новоселки убивали местных жителей

Ситуация с насилием в отношении гражданского населения, по словам мужчины, наблюдалась не только в Великой Новоселке, но и в соседних селах. Один из мирных жителей стал жертвой жестокого обращения со стороны боевиков из «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ). Поводом для применения насилия стало то, что у пострадавшего имеются родственники, проживающие на территории России.