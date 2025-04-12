В деле генерала Попова, который просился у Путина на СВО, новый поворот

Ранее адвокат генерал-майора Ивана Попова сообщил, что его подзащитный отправится на спецоперацию на Украине в качестве командира штурмового отряда. Соответствующее письмо Попов отправил президенту России Владимиру Путину. Вскоре стало известно, что Попов, обвиняемый в совершении мошенничества на крупную сумму, продолжит находиться под стражей. Второй Западный окружной военный суд принял решение об отклонении апелляционной жалобы на замену меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.