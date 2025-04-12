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Киев попытался атаковать еще один российский регион

Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Орловской облоастью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Было сбито два дрона над Орловской областью.

Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Орловской облоастью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По данным Клычкова, пострадавших и повреждений нет.

Также Киев ночью атаковал Ростовскую область. По сообщению властей региона, дроны пытались атаковать Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы.