«Могли использовать не только огнестрельное оружие»: новые детали по делу о теракте в Крокус Сити Холле

Погибшие при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» получили не только огнестрельные ранения. На телах некоторых жертв обнаружили колото-резанные раны. Об этом рассказали в правоохранительных органах, транслирует ТАСС.
Террористы могли использовать ножи при нападении на посетителей концертного зала. На месте трагедии также нашли многочисленное количество использованных гильз.
«На телах некоторых убитых имеются не только огнестрельные ранения, но и колото-резанные раны… террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Возможно, это осколочные ранения или последствия удара об острый предмет», — сообщили в правоохранительных органах.
В Петербурге, тем временем, вынесли приговор россиянину, оправдавшему теракт в Крокусе. Он оставил комментарий соответствующего содержания в одной из соцсетей.