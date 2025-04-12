«Могли использовать не только огнестрельное оружие»: новые детали по делу о теракте в Крокус Сити Холле

«На телах некоторых убитых имеются не только огнестрельные ранения, но и колото-резанные раны… террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Возможно, это осколочные ранения или последствия удара об острый предмет», — сообщили в правоохранительных органах.