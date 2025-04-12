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Клычков: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Орловской области

БПЛА ВСУ были ликвидированы в ночь на субботу.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью, проинформировал губернатор Андрей Клычков.

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены в ночь на субботу.

«Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА», — написал Клычков в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Каменске и ряде районов региона.