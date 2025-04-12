Клычков: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Орловской области

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью, проинформировал губернатор Андрей Клычков.
Он уточнил, что беспилотники были уничтожены в ночь на субботу.
«Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА», — написал Клычков в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Каменске и ряде районов региона.