В Белом доме портрет Обамы заменили картиной покушения на Трампа. Фото

Портрет Обамы в Белом доме заменили на картину с покушением на Трампа.
В Белом доме заменили портрет бывшего президента США Барака Обамы на картину с изображением покушения на действующего лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино.
На новой картине, установленной в Белом доме, Трамп изображен с кровью на лице на фоне американского флага. Это художественное изображение отражает события митинга в июле 2024 года, на котором было совершено покушение на президента. Фотографию картины Скавино опубликовал на своей странице в соцсети Х.
При этом портрет Барака Обамы по-прежнему остается в здании Белого дома. Как уточнил пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс, портрет экс-главы теперь расположен в зале для приемов на первом этаже.
В Белом доме портрет Обамы заменили на картину с Трампом после покушенияФото: Scavino47 / X.