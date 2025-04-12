В Белом доме портрет Обамы заменили картиной покушения на Трампа. Фото

На новой картине, установленной в Белом доме, Трамп изображен с кровью на лице на фоне американского флага. Это художественное изображение отражает события митинга в июле 2024 года, на котором было совершено покушение на президента. Фотографию картины Скавино опубликовал на своей странице в соцсети Х.