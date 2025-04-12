Обещал хадж и умру, а сам скрылся с деньгами: жителя Ташкента объявили в розыск

Как установило следствие, мужчина обещал гражданам помощь в организации поездок в Саудовскую Аравию по «быстрому и недорогому» пути. Он активно работал в Ташкентской области, а также, скорее всего, и других регионах страны. В городе Алмалык он обманул сразу несколько человек, получив от них в общей сложности 24 тысячи долларов США якобы в качестве предоплаты за поездку. Эти деньги Каримов потратил на личные нужды, а затем скрылся.