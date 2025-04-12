Обещал хадж и умру, а сам скрылся с деньгами: жителя Ташкента объявили в розыск

Как установило следствие, мужчина обещал гражданам помощь в организации поездок в Саудовскую Аравию по «быстрому и недорогому» пути. Он активно работал в Ташкентской области, а также, скорее всего, и других регионах страны. В городе Алмалык он обманул сразу несколько человек, получив от них в общей сложности 24 тысячи долларов США якобы в качестве предоплаты за поездку. Эти деньги Каримов потратил на личные нужды, а затем скрылся.
В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана (мошенничество в особо крупном размере), и он объявлен в розыск. За свои действия он может получить в качестве наказания штраф от четырехсот до шестисот БРВ (от 150 млн до 225 млн сумов) или тюремный срок от восьми до десяти лет.
Если вы или ваши близкие пострадали от действий Каримова или схожих мошенников, обратитесь по телефонам: 71 762−20−24, 102 или в ближайшее отделение внутренних дел.
Напоминаем: только компании, имеющие лицензию от Комитета по делам религий, имеют право организовывать поездки на умру. Актуальный список таких организаций открыт для всеобщего доступа. Его можно посмотреть здесь.