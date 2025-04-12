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Силы ПВО уничтожили за ночь 36 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над пятью российскими регионами.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 36 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Курской областью, 13 — над Ростовской. Еще по два дрона сбито над Белгородской и Орловской областями, один — над Кубанью.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атак БПЛА в Каменске-Шахтинском, Шахтах, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах. По предварительным данным, при этом никто не пострадал, обошлось без разрушений.