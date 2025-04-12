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В Иркутске подросток несколько раз ударил полковника полиции

Следователи завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 17-летний подросток несколько раз ударил полицейского.

Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД и Следкоме, произошло все утром 10 апреля на улице Тимирязева. Между молодыми людьми завязалась потасовка, свидетелем которой и стал мимо проезжающий полковник. Остановившись, он подошел к компании и увидел, что в руках у одного из участников конфликта находится нож. Подросток игнорировал требования полицейского успокоиться и отдать оружие, ко всему прочему начал оскорблять стража порядка, а после и вовсе несколько раз ударил его.

На основании федерального закона полицейский применил силу и задержал нарушителя. Был задержан и 19-летний парень, препятствующий работе представителя власти. Их доставили в отдел для дальнейших разбирательств. По результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения, прокомментировали в пресс-службе ведомства. Сейчас на подростка, применившего силу, завели уголовное дело.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, помимо этого составлено два административных протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения и вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний школьник получил сотрясение во время посещения игровой комнаты.