В Иркутске подросток несколько раз ударил полковника полиции

Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД и Следкоме, произошло все утром 10 апреля на улице Тимирязева. Между молодыми людьми завязалась потасовка, свидетелем которой и стал мимо проезжающий полковник. Остановившись, он подошел к компании и увидел, что в руках у одного из участников конфликта находится нож. Подросток игнорировал требования полицейского успокоиться и отдать оружие, ко всему прочему начал оскорблять стража порядка, а после и вовсе несколько раз ударил его.