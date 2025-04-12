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Украинские дроны атаковали четыре региона РФ: какие территории подверглись ударам ВСУ 12 апреля

Дроны ВСУ атаковали четыре региона РФ: Краснодарский край, ЛНР, Орловскую и Ростовскую область. Средства ПВО сбили все из них. На Кубани, в частности, было приостановлено движение поездов из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА. Подробнее о конкретных районах, подвергшимся украинским ударам, и последствиям, к которым привели эти удары в материале URA.RU.

Дроны ВСУ сбиты в ЛНР, Краснодарском крае, Орловской и Ростовской областях.

Дроны ВСУ атаковали четыре региона РФ: Краснодарский край, ЛНР, Орловскую и Ростовскую область. Средства ПВО сбили все из них. На Кубани, в частности, было приостановлено движение поездов из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА. Подробнее о конкретных районах, подвергшимся украинским ударам, и последствиям, к которым привели эти удары — в материале URA.RU.

ЛегендаФото: URA.RU.

Орловская область.

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. По предварительной информации, погибших нет, также нет и разрушений на земле.

Ростовская область.

Силы ПВО сбили дроны в городах Каменском и Шахтах, районах Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском (Ростовская область). Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Краснодарский край.

Дрон ВСУ ликвидирован над Динским районом в Краснодарской области. Из-за падения обломков были повреждены контактные сети железнодорожных путей, но пострадавших удалось избежать.

На месте работают экстренные службы и аварийная бригада РЖД. Движение поездов приостановлено — на данный момент задерживается один пассажирский, написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

ЛНР.

Три украинских беспилотника уничтожен на подлете к Луганску. Это следует из информации силовых структур, которую передают РИА Новости.