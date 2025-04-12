Украинские дроны атаковали четыре региона РФ: какие территории подверглись ударам ВСУ 12 апреля

Дроны ВСУ атаковали четыре региона РФ: Краснодарский край, ЛНР, Орловскую и Ростовскую область. Средства ПВО сбили все из них. На Кубани, в частности, было приостановлено движение поездов из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА. Подробнее о конкретных районах, подвергшимся украинским ударам, и последствиям, к которым привели эти удары в материале URA.RU.