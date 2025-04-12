Украинские дроны атаковали четыре региона РФ: какие территории подверглись ударам ВСУ 12 апреля

Дроны ВСУ сбиты в ЛНР, Краснодарском крае, Орловской и Ростовской областях.
Дроны ВСУ атаковали четыре региона РФ: Краснодарский край, ЛНР, Орловскую и Ростовскую область. Средства ПВО сбили все из них. На Кубани, в частности, было приостановлено движение поездов из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА. Подробнее о конкретных районах, подвергшимся украинским ударам, и последствиям, к которым привели эти удары — в материале URA.RU.
ЛегендаФото: URA.RU.
Орловская область.
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. По предварительной информации, погибших нет, также нет и разрушений на земле.
Ростовская область.
Силы ПВО сбили дроны в городах Каменском и Шахтах, районах Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском (Ростовская область). Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Краснодарский край.
Дрон ВСУ ликвидирован над Динским районом в Краснодарской области. Из-за падения обломков были повреждены контактные сети железнодорожных путей, но пострадавших удалось избежать.
На месте работают экстренные службы и аварийная бригада РЖД. Движение поездов приостановлено — на данный момент задерживается один пассажирский, написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
ЛНР.
Три украинских беспилотника уничтожен на подлете к Луганску. Это следует из информации силовых структур, которую передают РИА Новости.