Около сорока жителей Хабаровского края стали жертвами мошенников за неделю

Около 295 миллионов рублей лишились жители края с начала года. Они поддавались на уловки мошенников, предлагавших дополнительный заработок, призы за мнимые победы в конкурсах или сообщавших о необходимости перевести деньги на «безопасные счета». За прошедшую неделю 39 человек лишились свыше 19 миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Звонкам якобы сотрудников спецслужб поверили 15 человек за неделю. Им сообщили, что сбережения находятся под угрозой, для сохранения денег их необходимо перевести на счета, указанные собеседниками.
Потерей денег заканчивались и попытки получить выигрыш за победу в конкурсе или заработанный подарок. Пострадавшим в соцсетях и мессенджерах отправляли ссылки якобы с инструкциями о получении бонусов. После перехода по этим ссылкам со счетов абонентов списывали деньги. Вариантом преступной схемы был звонок «из банка» о получении кешбэка, для этого требовали продиктовать код из сообщения.
Потеря карт и переход по фишинговым ссылкам для оплаты онлайн-покупок также приводили к потере средств.
Предложения дополнительного заработка, а также инвестирования средств по-прежнему остаются одними из распространенных схем обмана граждан. Так, хабаровчанка перевела преступникам 5,4 млн рублей в уверенности, что инвестирует в интернет-магазин.
В интернете женщине сделали выгодное предложение стать одним из сотрудников кибершопа, продавать виртуальные товары и выводить деньги на свой счет. Еще более привлекательным предложение делало обещание удвоенных кешбэков и премий за проделанную работу.
Чтобы стать сотрудником магазина, хабаровчанка сделала незначительный первоначальный взнос и начала продавать товары. Совершив первую продажу, получила неплохое вознаграждение. После первого успеха предпринимательница запланировала еще 40 сделок, чтобы получить деньги на эти цели, оформила кредит в банке.
После завершения сделок в своем магазине женщина попыталась вывести средства, но не смогла сделать это из-за «некорректности работы сайта». Аккаунт администратора торговой площадки оказался удален, как и переписка с потерпевшей неудачу предпринимательницей.