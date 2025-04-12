Около сорока жителей Хабаровского края стали жертвами мошенников за неделю

Потерей денег заканчивались и попытки получить выигрыш за победу в конкурсе или заработанный подарок. Пострадавшим в соцсетях и мессенджерах отправляли ссылки якобы с инструкциями о получении бонусов. После перехода по этим ссылкам со счетов абонентов списывали деньги. Вариантом преступной схемы был звонок «из банка» о получении кешбэка, для этого требовали продиктовать код из сообщения.