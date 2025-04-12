Киев продолжает нарушать соглашение о 30-дневном прекращении огня по энергообъектам.
Украина нарушила условия 30-дневного прекращения огня по энергообъектам более 60 раз с момента оглашения моратория. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США [Владимиром Путиным и Дональдом Трампом], а затем поддержан [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — сказал Полищук. Его слова передает РИА Новости.
По словам политика, Киев нарушил условия более чем 60 раз. Атаки на российские энергообъекты происходят каждый день и иногда даже несколько раз в день.