NHK: в Киото остановили движение поездов из-за коробки со сладостями

По информации правоохранителей, утром в субботу сотрудник железнодорожной станции обнаружил на платформе подозрительную коробку и вызвал полицию. Всех пассажиров эвакуировали с платформ, доступ на станцию ограничили. Движение всех поездов приостановили примерно на два часа.