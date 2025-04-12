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NHK: в Киото остановили движение поездов из-за коробки со сладостями

По информации СМИ, на железнодорожной станции, где нашли коробку, воцарился хаос.

Источник: Аргументы и факты

В японском городе Киото коробка со сладостями стала причиной приостановки движения поездов, сообщает телеканал NHK, ссылаясь на полицию.

По информации правоохранителей, утром в субботу сотрудник железнодорожной станции обнаружил на платформе подозрительную коробку и вызвал полицию. Всех пассажиров эвакуировали с платформ, доступ на станцию ограничили. Движение всех поездов приостановили примерно на два часа.

Сообщается, что обследовавшие коробку саперы нашли в ней сладости и «другие предметы, не представляющие опасности».

«Было подтверждено, что опасности нет, однако на месте происшествия на некоторое время воцарился хаос, поскольку перед церемонией открытия выставки Osaka-Kansai Expo были усилены меры безопасности», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о приостановке работы турецкого аэропорта из-за неопознанного объекта.