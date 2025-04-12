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В Челябинске наградили учителей и подростка, скрутивших неадеквата в школе

Хулиган ворвался в школу № 145 утром 10 апреля.

Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области

В Челябинске наградили педагогов и ученика школы № 145, которые обезвредили ворвавшегося в здание хулигана. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Накануне, 11 апреля, с учителем ОБЗР Николаем Григорьевым, преподавателем физкультуры Магомедом Магомедовым и девятиклассником Тиграном Исингалеевым встретились первый замглавы региона Станислав Мошаров и министр образования и науки Виталий Литке. Героям вручили благодарственные письма губернатора в присутствии коллектива школы.

«Педагоги — всегда пример для подрастающего поколения, такое неравнодушие, готовность защитить здоровье и безопасность окружающих дорогого стоят. Благодарим вас и вашего ученика за смелость и гражданскую ответственность», — отметил Станислав Мошаров.

Добавим, что с девятиклассником Тиграном Исингалеевым, который помог задержать неадекватного мужчину, накануне также встретились представители региональной федерации бокса. Там отметили, что подросток занимается тяжёлой атлетикой, а в прошлом — и другими видами спорта, ходил в секцию бокса.

«Тигран рассказал, что в той самой опасной ситуации он был сосредоточен и сфокусирован на человеке, который ворвался в школу и разрушал все на своем пути. Отважный подросток думал о младших классах», — рассказали в федерации бокса.

Парню вручили пригласительные на вечер бокса 18 апреля для него самого и его друзей.

Напомним, буйный мужчина ворвался в школу № 145 в посёлке Новосинеглазово утром 10 апреля. Он сломал турникет, вбежал в кабинет директора и разбил компьютер. Дебошира скрутили педагоги, которым помог ученик девятого класса. Они удерживали неадекватного посетителя до приезда сотрудников Росгвардии.