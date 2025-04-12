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Водитель Lada Granta без прав погиб в лобовом ДТП под Челябинском

На автодороге Долгодеревенское — Аргаяш столкнулись две легковушки.

Источник: ГАИ Челябинской области

На автодороге Долгодеревенское — Аргаяш под Челябинском в лобовую столкнулись автомобили Lada Granta и Peugeot 206. Водитель отечественной легковушки скончался в больнице. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Granta выехал в разрешенном месте на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot 206, — уточнили в ведомстве.

За рулем Peugeot находился 40-летний мужчина. Он получил травмы и сейчас находится в больнице.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выяснили, что погибший мужчина не имел водительских прав.