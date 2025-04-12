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Контейнеровоз «Мария» едва не утопил катер с рыбаками у Владивостока

Если бы не быстрая реакция рыбаков, трагедии было бы не избежать.

Контейнеровоз «Мария» едва не погубил рыбаков в бухте Щитовой у Владивостока.

В акватории столицы Дальнего Востока произошёл опасный инцидент: контейнеровоз «Мария» (порт приписки — Сочи) зацепил якорь катера с рыбаками и потащил его под борт. Люди чудом остались живы, но пережили сильнейший стресс.

По данным Telegram-канала « Город В », катер стоял на якоре, когда судно, двигаясь, зацепило его и начало тащить. Капитан рыболовного судна намерен добиваться справедливости — возможно, речь пойдёт о компенсации ущерба или даже уголовном деле.