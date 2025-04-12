Контейнеровоз «Мария» едва не утопил катер с рыбаками у Владивостока

Контейнеровоз «Мария» едва не погубил рыбаков в бухте Щитовой у Владивостока.
В акватории столицы Дальнего Востока произошёл опасный инцидент: контейнеровоз «Мария» (порт приписки — Сочи) зацепил якорь катера с рыбаками и потащил его под борт. Люди чудом остались живы, но пережили сильнейший стресс.
По данным Telegram-канала « Город В », катер стоял на якоре, когда судно, двигаясь, зацепило его и начало тащить. Капитан рыболовного судна намерен добиваться справедливости — возможно, речь пойдёт о компенсации ущерба или даже уголовном деле.