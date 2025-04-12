119 ДТП произошло в Свердловской области за сутки

В большинстве случаев причинами аварий стали такие нарушения, как неправильно выбранный скоростной режим; несоблюдение дистанции, при котором недостаточное расстояние между автомобилями увеличивает вероятность столкновения при любом маневре; невнимательность.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском в столкновении с электросамокатом пострадал 6-летний мальчик.
По предварительным данным, 16-летний подросток на электросамокате двигался по велопешеходной дорожке. Возле дома № 29 на улице Челябинской сбил 6-летнего мальчика, который ехал на обычном самокате.