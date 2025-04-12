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119 ДТП произошло в Свердловской области за сутки

По данным на утро 12 апреля, за сутки в Свердловской области произошло 119 дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий пострадал человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции.

Источник: МК-Урал

В большинстве случаев причинами аварий стали такие нарушения, как неправильно выбранный скоростной режим; несоблюдение дистанции, при котором недостаточное расстояние между автомобилями увеличивает вероятность столкновения при любом маневре; невнимательность.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском в столкновении с электросамокатом пострадал 6-летний мальчик.

По предварительным данным, 16-летний подросток на электросамокате двигался по велопешеходной дорожке. Возле дома № 29 на улице Челябинской сбил 6-летнего мальчика, который ехал на обычном самокате.