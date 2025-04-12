Школьник-спортсмен избил одноклассницу в Приморье

Ранее травлей ученика одной из школ в Артёме заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: мать подростка обратилась в интернет-приёмную ведомства с просьбой принять меры в отношении школьных хулиганов и их законных представителей, так как многократные обращения в администрацию образовательной организации и правоохранительные органы результатов не принесли. А полиция, прокуратура и следователи Владивостока разбираются с конфликтом девочек в частном лагере «Luna Camp»: на протяжении недельной смены семилетнюю воспитанницу систематически избивала и унижала соседка по комнате, а персонал учреждения якобы отстранился от разрешения конфликта. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.