Школьник-спортсмен избил одноклассницу в Приморье

Мать пострадавшей школьницы утверждает, что дочь избил одноклассник, который 11 лет занимается боевым искусством джиу-джитсу. Физическую силу к девушке он применил на глазах у других подростков во дворе многоквартирного дома. Причина конфликта неизвестна.
По словам матери, заявление в полицию уже написано.
Ранее травлей ученика одной из школ в Артёме заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: мать подростка обратилась в интернет-приёмную ведомства с просьбой принять меры в отношении школьных хулиганов и их законных представителей, так как многократные обращения в администрацию образовательной организации и правоохранительные органы результатов не принесли. А полиция, прокуратура и следователи Владивостока разбираются с конфликтом девочек в частном лагере «Luna Camp»: на протяжении недельной смены семилетнюю воспитанницу систематически избивала и унижала соседка по комнате, а персонал учреждения якобы отстранился от разрешения конфликта. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напоминаем, что в России готовят к принятию законопроект о школьной травле — её предотвращении, мерах реагирования и ответственности. Если инициативу одобрят, то администрациям школ станет сложнее замалчивать конфликтные ситуации в среде учеников, а родителям юных хулиганов — перекладывать всю ответственность за воспитание детей на школу. Законопроект планируют принять до конца текущего года.