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Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта Пулково

После завершения встречи с президентом России Владимиром Путиным Стивен Уиткофф покинул Петербург.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Переговоры прошли в пятницу, 11 апреля, в президентской библиотеке. Они продолжались 4,5 часа. Встреча началась примерно в 18:00 и завершилась около 22:00 по московскому времени.