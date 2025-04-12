Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта Пулково

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Переговоры прошли в пятницу, 11 апреля, в президентской библиотеке. Они продолжались 4,5 часа. Встреча началась примерно в 18:00 и завершилась около 22:00 по московскому времени.
После завершения встречи с президентом России Владимиром Путиным Стивен Уиткофф покинул Петербург.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Переговоры прошли в пятницу, 11 апреля, в президентской библиотеке. Они продолжались 4,5 часа. Встреча началась примерно в 18:00 и завершилась около 22:00 по московскому времени.