Два сотрудника пострадали при пожаре на предприятии в Приморье

Установлено, что 12 апреля 2025 года произошло возгорание на территории цеха по производству пластиковых окон, пламя перекинулось на складское помещение магазина на улице Старорусской. В социальных сетях очевидцы писали, что вспыхнул супермаркет печально известной сети «Светофор», в процессе ликвидации пожара якобы слышали взрыв, предположительно, рванул газовый баллон.
Изначально огонь распространился на площади 150 квадратных метров, после перехода она увеличилась до 350 квадратных метров. На этой площади пожар локализовали. Открытое горение удалось ликвидировать в 13:55. К тушению привлекли 13 человек и пять пожарных цистерн.
Пострадали два человека — работники, пытавшиеся тушить пламя самостоятельно. Их госпитализировали. По словам очевидцев, сильные ожоги получили грузчики.
К расследованию пожара подключилась прокуратура. Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы. Также проверяется соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.