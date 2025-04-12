Два сотрудника пострадали при пожаре на предприятии в Приморье

Изначально огонь распространился на площади 150 квадратных метров, после перехода она увеличилась до 350 квадратных метров. На этой площади пожар локализовали. Открытое горение удалось ликвидировать в 13:55. К тушению привлекли 13 человек и пять пожарных цистерн.