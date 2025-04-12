«В результате артобстрела поселка Комарова со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки», — написал Приходько.
Согласно данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с начала суток ВСУ трижды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.