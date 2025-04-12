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МЧС сообщило о пожаре на Комаровском рынке в Минске

МЧС: серьезный пожар произошел на Комаровском рынке в Минске.

Источник: МЧС Минска

В Минске произошел пожар на Комаровском рынке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале ведомства.

Так, 12 апреля, в пресс-службе МЧС проинформировали о том, что подразделения спасателей работали по сообщению о загорании на Комаровском рынке, который располагается по адресу улица Веры Хоружей, 8.

Возгорание произошло в одном из павильонов рынка.

— Горел отрытый павильон на площади 15 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара еще предстоит выяснить.