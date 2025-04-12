В Румынии автомобиль с молдавскими номерами столкнулся с поездом — погибла женщина

В Румынии недалеко от Ясс автомобиль с молдавскими номерами столкнулся с поездом — погибла женщина.
Авария произошла в пятницу вечером.
Потребовалось экстренное вмешательство медицинских бригад, спасателей и полиции.
53-летняя женщина, пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, скончалась на месте происшествия.
У водителя автомобиля, 20-летнего мужчины, была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Его реанимировали, интубировали и срочно доставили в больницу в критическом состоянии.
Третий пострадавший, 57-летний мужчина, был доставлен бригадой медиков в больницу в сознании, но с многочисленными травмами, сообщают румынские СМИ.