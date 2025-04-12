Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Румынии автомобиль с молдавскими номерами столкнулся с поездом — погибла женщина

Смертельное ДТП произошло недалеко от Ясс.

Источник: Комсомольская правда

В Румынии недалеко от Ясс автомобиль с молдавскими номерами столкнулся с поездом — погибла женщина.

Авария произошла в пятницу вечером.

Потребовалось экстренное вмешательство медицинских бригад, спасателей и полиции.

53-летняя женщина, пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, скончалась на месте происшествия.

У водителя автомобиля, 20-летнего мужчины, была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Его реанимировали, интубировали и срочно доставили в больницу в критическом состоянии.

Третий пострадавший, 57-летний мужчина, был доставлен бригадой медиков в больницу в сознании, но с многочисленными травмами, сообщают румынские СМИ.