Две трагедии на рельсах в один день произошли в Приморье

В Приморье выясняют обстоятельства двух смертей, которые произошли на железнодорожных рельсах. Одна трагедия произошла во Владивостоке, вторая в Артеме, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Утром 12 апреля в районе станции «Первая Речка» 19-летний юноша попал под поезд, следовавший по маршруту «Москва — Владивосток». Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось, из-за чего пострадавший скончался от полученных травм.
В Артеме на перегоне «Угловая» мужчина получил смертельные травмы из-за электропоезда, который следовал из Владивостока в аэропорт Кневичи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также прокуратура контролирует ход проведения доследственных проверок Восточным МСУТ СК России», — поделились в ведомстве.