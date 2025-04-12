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Две трагедии на рельсах в один день произошли в Приморье

Приморская транспортная прокуратура расследует две трагедии на рельсах.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье выясняют обстоятельства двух смертей, которые произошли на железнодорожных рельсах. Одна трагедия произошла во Владивостоке, вторая в Артеме, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Утром 12 апреля в районе станции «Первая Речка» 19-летний юноша попал под поезд, следовавший по маршруту «Москва — Владивосток». Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось, из-за чего пострадавший скончался от полученных травм.

В Артеме на перегоне «Угловая» мужчина получил смертельные травмы из-за электропоезда, который следовал из Владивостока в аэропорт Кневичи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также прокуратура контролирует ход проведения доследственных проверок Восточным МСУТ СК России», — поделились в ведомстве.