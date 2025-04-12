Две трагедии на рельсах в один день произошли в Приморье

В Приморье выясняют обстоятельства двух смертей, которые произошли на железнодорожных рельсах. Одна трагедия произошла во Владивостоке, вторая в Артеме, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.