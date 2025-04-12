Подозреваемых в вымогательстве членов ОПГ арестовали в Приморье

Напомним, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении 18 жителей Находки, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Преступления, по данным следствия, совершались в составе организованной группы, действовавшей с февраля 2024 года по март 2025 года. Как установлено, трое фигурантов создали ОПГ, к которой позднее присоединились еще пятнадцать человек. Они оказывали давление на предпринимателей, угрожая насилием и демонстрируя огнестрельное оружие, требуя передачи денежных сумм. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали вымогателям деньги.