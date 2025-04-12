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Подозреваемых в вымогательстве членов ОПГ арестовали в Приморье

В Находке 16 фигурантов уголовного дела о вымогательстве заключены под стражу.

Источник: РИА "Новости"

Накануне суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 16 подозреваемых. Ещё двое находятся в розыске, проводятся оперативные мероприятия для их задержания, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Напомним, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении 18 жителей Находки, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Преступления, по данным следствия, совершались в составе организованной группы, действовавшей с февраля 2024 года по март 2025 года. Как установлено, трое фигурантов создали ОПГ, к которой позднее присоединились еще пятнадцать человек. Они оказывали давление на предпринимателей, угрожая насилием и демонстрируя огнестрельное оружие, требуя передачи денежных сумм. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали вымогателям деньги.