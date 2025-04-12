В Хабаровске пьяный водитель протаранил машину и заявил, что его избили

В Хабаровске водитель Honda Partner устроил ДТП на встречке, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. По данным соцсетей, он уехал с места происшествия и заявил, что был избит перед аварией.
Инцидент произошёл 11 апреля в 22:40 на улице Мате Залки в районе дома № 50. По данным правоохранителей, 49-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Partner, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla — та в результате аварии превратилась в груду металла. Пострадавших нет.
Очевидцы рассказали Telegram-каналу Amur Mash, что Honda Partner двигалась неустойчиво: сначала врезалась в забор, затем вылетела на встречную полосу и в итоге протаранила стоящий автомобиль. После аварии водитель скрылся с места происшествия, нарушив ПДД.
Задержать мужчину, пишет ресурс, удалось только в пять утра. Виновник ДТП заявил, что перед поездкой его избили возле одного из кафе, а документы и деньги он потерял. При этом водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения, что подтвердили в ГАИ.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.