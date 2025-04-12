В Хабаровске пьяный водитель протаранил машину и заявил, что его избили

Задержать мужчину, пишет ресурс, удалось только в пять утра. Виновник ДТП заявил, что перед поездкой его избили возле одного из кафе, а документы и деньги он потерял. При этом водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения, что подтвердили в ГАИ.